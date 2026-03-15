Los hermanos Carenzo cerraron una alianza estratégica con TT Autos que les permite mejorar la financiación y stock (VIDEO)

La semana que terminó fue de buenas noticias para la firma Carenzo Automotores, los creadores de la Feria del Automotor Usado que hoy domingo se encuentra habilitada en General Villegas.

Lo que comenzó con una idea para mejorar las ventas y sobre todo darle la chance a la gente de poder cerrar un negocio los fines de semana, donde dispone de tiempo, hoy da frutos que eran impensados tiempo atrás.

Hoy las condiciones de venta y la cantidad de autos, inclusivo 0 km mejoraron y están disponibles.

Ayer sábado por la mañana cerraron la primera venta de una camioneta Ford 0 kilómetro que fue adquirida por un banderolense.

Este domingo se encuentran nuevamente con la «agencia a cielo abierto» en el acceso principal a General Villegas.

Con el siguiente video, los hermanos Adrián y Gabriel Carenzo daban a conocer en sus redes esta noticia: