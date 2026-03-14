Desde el lunes devolverán el dinero de las entradas anticipadas para el show suspendido de Ulises Bueno en General Villegas

El cantante cordobés actuaría en General Villegas el próximo 21 de marzo en el estadio del club Sportivo, por lo que desde hace unos 10 días estaban a la venta las entradas anticipadas.

En las últimas horas, sin dar a conocer los motivos, desde la organización comunicaron la suspensión de los recitales en Oncativo y General Villegas, en este último caso no confirmaron una posible nueva fecha, con un comunicado emitido por Almenara Network, la empresa del cantante.

Ante las consultas también se informó que desde el lunes todas las entradas adquiridas hasta el momento podrán ser devueltas, reintegrado el importe en Remis La 420900, calle San Martín, entre Moreno y Alberti de General Villegas.