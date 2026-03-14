Esta mañana: choque de moto y camioneta a pocas cuadras del ocurrido ayer en General Villegas

A apenas dos cuadras, y pasadas unas horas de un accidente grave entre una moto y una bicicleta, esta mañana pasadas las 7:30 horas ocurrió otro entre vehículos de las mismas características.

En esta oportunidad la moto una 110 cc. impactó en el lateral derecho, parte trasera de la pick up. El rodado mayor transitaba por Azcuénaga, el restante lo hacía por San Martín.

Como consecuencia del impacto que se dio a la altura de una de las luces traseras y parte del paragolpe, la motociclista fue trasladada al hospital por la ambulancia del SAME, inicialmente por precaución, golpeada, pero fuera de peligro.