Tras persecución de un camión en la R188, aprehendieron al chofer que intentó agredir al personal policial

En día de hoy personal del Destacamento de Seguridad Vial de General Pinto que realizaba un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional 188, km 255, visualiza camión marca Volkswagen, modelo 15160, con acoplado, el cual evade control, emprendiendo fuga a alta velocidad por la ruta, ante ello, se inicia una persecución, siendo interceptado en Km 257, 5, frente al parque industrial.

Al momento en que personal se acerca al camión, el chofer, un hombre mayor de edad, domiciliado en General Villegas, esgrime elemento contundente, con claras intenciones de generar lesiones a los agentes, describe el Parte de Prensa que cuenta con la firma de la sub comisario, Estela Beatriz Toro, Jefa del Destacamento Vial de General Pinto.

Consecuentemente, se procede a la aprehensión del mismo por infracción Art. 42, 74 inc. C, y 78 de la ley 8031/73.

Posteriormente, consultados dominios, camión marca Volkswagen presenta pedido de secuestro sin efecto, además tanto el chasis como el acoplado carecen de RTO y el chofer carece de la Licencia de Conducir, por lo que se labran Actas de infracción a la ley 24.449 a los artículos 39 y 18 inc. A, quedando ambos rodados secuestrados a Disposición de Juzgado de Faltas Provincial de Chivilcoy, dando intervención al Juzgado de Paz Letrado General Pinto.