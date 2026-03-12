Campaña antigripal: todo lo que hay que saber para aplicarse la vacuna (VIDEO)

La Dra. Silvina Riat, titular de Epidemiología e Inmunología de la salud pública, dio detalles del grupo social que actualmente están vacunando, y con cuáles inician a partir del 23 de este mes.

Mito o realidad que la vacuna provoca gripe al ser colocada?.

Por otra parte habló de los afiliados de PAMI e IOMA, cuándo y dónde se colocan la vacuna?.

En el caso de la ciudad de General Villegas se vacuna en el Vacunatorio Municipal, ubicado en la calle San Martín, junto al edificio de Desarrollo Social, y en los CAPS de los barrio La Trocha y Fonavi II.