COHETE CHINO – OFICIAL: «En principio no hay más probabilidad de que caiga en Villegas que en ningún otro lugar en particular»

Pablo Rodriguez, Director de Defensa Civil de General Villegas se lo confirmó esta tarde a Distrito Interior, al transmitir textual lo que sus pares, luego de consultar con las autoridades competentes nacionales, le informaron sobre la posible caída del cohete chino que impactará en la tierra.

«En principio no hay más probabilidad de que caiga en Villegas que en ningún otro lugar en particular. Esa información debe ser de un particular que vaya uno a saber qué cosa simuló.

Le adjunto una simulación de la fuerza aérea Argentina con zonas y horarios donde podría ocurrir».

