General Villegas: tras el pedido de vecinos, la cooperadora colocó en el hall del hospital equipos de aire acondicionado

César Julián, presidente de la cooperadora del nosocomio local, comentó que ante los reclamos de vecinos por las altas temperaturas, se instalaron dos equipos de aire acondicionado de 18.000 frigorías cada unos en el sector de ingreso del hospital, donde se concentra diariamente la mayor cantidad de gente.

Los equipos estaban anteriormente en la sala de internación, pero tras finalizar la obra de climatización central en ese espacio, pudieron ser trasladados al área de entrada, y luego de una puesta a punto, los concurrentes, que en muchos casos llegan de localidades del distrito podrán apreciar el cambio, sostuvo.

De esta manera, pacientes y trabajadores de la salud podrán contar con un ambiente más confortable durante los días de mucho calor.

Esta mejora forma parte de las acciones destinadas a optimizar las condiciones de atención y trabajo en el Hospital Municipal, concluyó.