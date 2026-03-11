IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: tapan los pozos de la R33 en el bajo de La Elisa, y van …
Lectores de Distrito Interior enviaron este miércoles cerca del mediodía estas imágenes que muestran al personal que comenzaba a desplegar las máquinas y herramientas necesarias para dar inicio a un nuevo bacheo en una de las zonas donde más se padece el deterioro de esa traza nacional que, como tantas veces se ha mencionado, une los puertos de Bahía Blanca con el de Rosario, por donde transita una buena parte d ela producción de granos del país.
En los últimos años, los anuncios por la repavimentación se han realizado en diferentes ocasiones, sin resultado real, por lo que mientras tanto se bachea, lo que garantiza por apenas unos días, para que luego todo vuelva a foja cero.
Siempre que se ve este despliegue se renuevan las esperanzas de obras para contar con una ruta a la altura de los impuestos que se pagan y gestiones que se deben hacer.
