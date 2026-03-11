Un bicicletero de General Villegas decidió cobrar por día la guarda de las bicicletas reparadas que no sean retiradas (VIDEO)

Franco Del Valle pertenece a una familia de bicicleteros, es la tercera generación, y continúa con la tradición. Sin embargo, producto de la demanda y el crecimiento en su trabajo, desde este mes de marzo implementó una nueva disposición que tiene por objeto no acumular bicicletas que han sido reparadas en su taller, y acostumbrar a la gente a ser responsable al dejar un rodado para reparar.

Hay bicicletas que llevan dos años reparadas y no han sido retiradas, así se dan otros casos y suman decenas, lo que genera un problema al quedarse sin espacio para guardar las bicicletas.

Luego de un viaje a una localidad de Córdoba donde abordó el tema con colegas que lo implementaron decidió hacerlo en la ciudad. Explicó en una charla con Distrito Interior que el dinero obtenido por la guarda de los rodados le permitirá alquilar un nuevo espacio solamente para depósito, y adelantó que no descarta pasado un tiempo venderlas, dado que es imposible acumular de manera indiscriminada.

La medida resulta una novedad, y hasta puede resultar antipática, pero la optimización del tiempo, los recursos, pero sobre todo la consideración por el trabajo generan esta novedades que con el tiempo seguramente serán parte de una normalidad lógica.