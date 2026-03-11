Baja en el valor de usados, cuotas fijas y flexibilización inédita para la compra de autos y pick up en Marrafino (VIDEO)

Marrafino arremete en el mercado con una serie de medidas económicas que prometen agitar el rubro de los automotores usados.

Hernán Marrafino, titular d ela firma, contó que por 15 días las unidades exhibidas sobre la calle Moreno de General Villegas y otras estarán varios pesos más abajo del valor que tenían. Además suma cuotas fijas en pesos, con créditos que se otorgan, si se está apto, en horas, permitiendo en 48 horas tener el nuevo vehículo.

Esto a su vez incluye atención personalizada los días sábados y domingos en la agencia. Hemos trasladado el sistema d elos cero kilómetros a los usados, estamos estoqueados lo que nos permite realizar esta super promoción que quien viene pensando en cambiar el auto o la camioneta ahora puede.

Al mismo tiempo, dentro de los anuncios, dispone junto a FIAT, RAM y JEEP, financiación en hasta 24 cuotas de $ 30.000.000 para unidades cero kilómetros de esas marcas, es decir que el comprador abonará durante 2 años una cuota de $ 1.250.000.