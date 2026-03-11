Josefina Formica y Juan Garralda, nuevos médicos radicados en General Villegas, especialistas en diagnóstico por imágenes (VIDEO)

Los médicos Josefina Formica y Juan Garralda se conocieron dando los primeros pasos en la profesión, ella, Pediatra, especializada en diagnóstico por imágenes pediátricos; él especialista en diagnóstico por imágenes, orientado a los adultos.

Decidieron radicarse en General Villegas, de donde es oriunda Josefina, Juan es de Coronel Suárez, y montar su propio consultorio. Desde el mes de febrero ya atienden, y la calidez humana, lo efectivo de sus diagnósticos y el equipo con el que cuentan inicialmente, los ubica en un lugar destacado. Josefina es oriunda de Villegas y esa conexión con la ciudad fue fundamental para que decidieran aportarle valor agregado a la zona con su presencia.

El consultorio se encuentra en la calle Belgrano 620, entre Rivadavia y Castelli. Su Instagram es @fgimagenes y e contacto 3388 410117.

Cargados de sueños, sabiendo que es día a día y de menor a mayor, cada jornada suman pacientes y reconocimientos. Están dando los primeros pasos, en esta nueva etapa. Si bien ejercen en lo privado, son considerados a la hora de fijar honorarios, un dato que es motivo de observación. La medicina entendida y ejercida desde un lugar moderno, y cargada de sentido común.