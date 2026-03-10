General Villegas: susto por la desaparición de «Pototo», que pudo ser localizado

Juan José Ullúa (47), conocido por todos como «Pototo» faltó de su hogar, en Cetrángolo casi Brown, desde esta tarde en las primeras horas.

La familia inició la busqueda pero al no obtener resultados dio aviso a la Policía que intervino.

Amigos de la familia y allegados colaboraron para ubicarlo, haciendo extensivo el pedido a la comunidad para que aportara cualquier dato que permita dar con él.

Tras una hiras de angustiante rastreo lograron ubicarlo en la casa de una tía que ya no vive. «Pototo» se encuentra bien.