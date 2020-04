Gral. Villegas: preocupación en las despensas de barrio por la llegada de camioneros extranjeros

Vecinos de los barrios El Cruce, El Progreso y Provincias Unidas principalmente advierten por la presencia de extranjeros en las calles de esos sectores de la ciudad, cercanos a las rutas 188 y 33.

Se trata de camioneros chilenos y paraguayos principalmente que en su paso por la zona se detienen para aprovisionarse.

En la mayoría de los casos, comentan los vecinos y propietarios de despensas, paran en la ruta y no son controlados.

¿Quién garantiza que no nos generará problemas?, los controles se encuentran solamente en los tres accesos principales y no en el resto de la ciudad. No estamos pidiendo que no compren los alimentos que necesiten, pero sí que alguien los controles. ¿De qué vale que nos cuidemos tanto si en cuestión de segundos lo arriesgamos todos?, advirtió una vecina a quien se ve muy preocupada por la creciente presencia de camioneros foráneos.

