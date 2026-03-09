El Carnaval se despidió este fin de semana en Coronel Granada

Cada localidad del distrito de General Pinto tuvo su Carnaval, la última, como cada año, fue Granada que recibió durante el último fin de semana a mucha gente de toda la zona.

Los carnavales, gratuitos, con precios por debajo de la media en la cantina y las propuestas musicales en el escenario, además de lo que se vivió en el recorrido, significaron un atractivo con diversión asegurada para el público.

La primera noche, luego del recorrido, tuvo su cierre con el show musical de la banda Esta! Pegao, para luego terminar a pura fiesta con el DJ.

El sábado 6 actuó Karu Cuarteto con toda su banda para ofrecer su espectáculo y su inconfundible voz.

La organización estuvo a cargo del Club Social y Deportivo Villa Francia y la Municipalidad de General Pinto.

Este año desde el Estado local se acompañó a las instituciones organizadoras de cada localidad, lo que permitió que se contrataran los espectáculos de acuerdo a lo que los propios habitantes decidieran, esta, entre otras acciones, no solo fueron un acierto, sino que además aportó autonomía en las decisiones a cada lugar, fue una experiencia que inició con la edición pasada de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero en Germania, y dio los resultados esperados. Cada comunidad tiene sus particularidades, y si bien el municipio no deja de estar junto a ellos, es una manera de reconocerles su identidad.