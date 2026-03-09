IMI Nivel Terciario: «La docencia tiene mucha salida laboral, es una carrera que te llena el alma de satisfacciones»

La inscripción para el Nivel Terciario del IMI en la ciudad de General Villegas transita sus últimos días, por lo cual, todas las personas interesadas pueden acceder a la carrera de Profesorado de Educación de Primaria.

Diana Odelli, Directora del Nivel Terciario, habló de la oferta en general, pero lo más destacable es la semblanza que realizó de la carera en si, y lo que ésta representa para quien la abraza.

«La docencia es una carrera que te llena el alma de satisfacciones, la carrera además es muy linda por la variedad de materias y temáticas que tiene, como Didáctica, Filosofía, Pedagogía, además de las prácticas docentes que se realizan desde el 1° al 4° año, además la docencia tiene mucha salida laboral». Eso significa que las alumnas cursando el 3° año ya salen a trabajar. Esto se da entre otras particularidades, porque hacen falta docentes.

Otro detalle que vuelve interesante a la docencia, en este caso la de Profesorado de Primaria, es la posibilidad que da una vez recibidas, de estudiar otras carreras que tengan como base la educación, como es el caso de la Licenciatura en Educación. Así mismo, otras que no estén ligadas con el tema, ya que habrán adquirido conocimientos generales, y trabajando con la flexibilidad horaria, costearse la que pudieran elegir.

«La docencia es una carrera que si te gusta podes hacer carrera dentro de la misma, hasta llegar a inspector», precisó.

Las clases inician el próximo 16 de marzo, por lo que aún hay tiempo para realizar consultas o llevar a cabo las inscripciones, las que pueden concretarse vía mail a: imisuperiorvillegas@gmail.com o acercándose al colegio de lunes a viernes de 18 a 22 horas.

Odelli remarcó que aquellas personas que tengan dudas, quieran saber más sobre la carrera, o simplemente conocer el lugar en el que estudiarán, se acerquen que serán recibidas por ella misma y podrán evacuar cualquier inquietud que tengan. «El IMI tiene 50 años de historia formando docentes, es un faro en la educación, quienes estamos acá amamos enseñar», concluyó.