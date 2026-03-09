Rodriguez: «Este es un momento para contener y eso significa estar presente sin excusas»

El intendente de General Pinto, Fernando Rodriguez, se dirige a la comunidad desde las 20 horas, en la Aoertura se Sesiones Ordinarias en el salón del Concejo Deliberante, donde hace especial hincapié en la presencia del Estado.

Comenzó remarcando la diferencia con el Gobierno nacional, del que dijo que busca achicarse impactando directamente en la gente, ante ello, el Gobierno que encabezado busca hacer que los vecinos no se sientan solos, ni desamparados, reconociendo que este año deberán redoblar esfuerzos para sostenerlos.

En su primer discurso ocupando el cargo de intendente, Rodriguez remarca intenciones que por momentos tienen un tono político, aunque describen acciones realizadas y otras por realizar.