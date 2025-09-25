Camiones arrastraron cables y derribaron palmeras en General Villegas

Ocurrió esta tarde en la calle Maipú al 250 del barrio La Trocha.

Un vecino contó a Distrito Interior que en primera instancia pasó un camión de gran porte dejando los cables a media altura que luego, el vehículo que está en imágenes terminó por enganchar, arrastrando los tendidos, provocando la caída de dos palmeras.

Lo ocurrido dejó a ese sector de la ciudad sin los servicios de electricidad e Internet.

Se aguardaba la llegada de los operarios de las empresas de los servicios mencionados para su restitución.

El segundo vehículo es de General Villegas.

E