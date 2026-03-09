Auto y camioneta chocaron en una curva de camino vecinal cercano a General Villegas

Ampliando los primeros datos publicados previamente, informamos que pasado el mediodía, personal del SAME, bomberos y Policía Rural intervinieron en una colisión que tuvo lugar en uno de los caminos vecinales que conducen a la localidad de Villa Sauze, en una curva cercana a la ciudad cabecera.

Los vehículos, con dos ocupantes cada uno, se encontraron en la curva no pudiendo evitar la colisión.

La pick up, una Toyota Hilux que era conducida por una persona de Junín, dio contra el lateral izquierdo del Renault 12 que manejaba una persona radicada en Villegas, lo que provocó en su conductor un fuerte golpe, siendo, por precaución, trasladado al hospital municipal, donde desestimaron lesiones de gravedad. Presentaba un corte en el cuero cabelludo, lo que dio lugar a un sumario por Lesiones Leves Culposas.

Este tipo de incidentes vehiculares suelen tener serias consecuencias debido a que se circula con la idea que el tránsito es escaso; lo mismo ocurre en las madrugadas cuando se atraviesa una esquina. Ese exceso de confianza puede ser uno d elos motivos principales para este tipo de desenlaces.