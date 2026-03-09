Un salto de calidad y expansión comercial: Arbas Hnos. inaugura hoy la sección aceros sobre la R188 en General Villegas

La firma que lleva el nombre del apellido de la familia que la forma, inaugura hoy un nuevo espacio que estará destinado exclusivamente a la venta de hierros en todas sus formas.

Ubicado en la Ruta Nacional 188, kilómetro 362,5, Arbas Hnos. materializa una necesidad y un sueño, que tiene como resultado la expansión.

José, uno de los hijos del matrimonio Arbas, el vocero del grupo, definió a Distrito Interior, el objetivo con este gran paso: ser los más grandes de los chicos; es decir que no pretenden ser la competencias de gigantes que operan en este mercado, pero si cuentan con todo lo necesario para ser proveedores ante cualquier demanda en no menos de 100 kilómetros a la redonda.

Una de las razones por la que avanzaron con este proyecto fue por el espacio que el hierro ocupa, dejando a las instalaciones de Avenida Carrozzi y Parra, donde continuarán funcionando con todo lo que hasta el momento, incluso con pequeñas cantidades de hierro, sin lugar. Actualmente incluso ocupan un depósito cercano que no permite más acopio.

A eso se le debe sumar la necesidad de expandirse producto de la marcha que tienen desde hace años. La ubicación sobre la ruta mejora la logística y en consecuencia, la prestación del servicio.

La estrategia para ello incluye una novedad comercial, todos los hierros que se compren en Arbas Aceros tendrá un 10% de descuento.

La inauguración es esta tarde al caer el día, desde las 20 horas.

«Los esperamos para brindar por este nuevo comienzo», reza la invitación que lleva la firma de la familia.