General Villegas: triple choque y vuelco esta madrugada dentro de la ciudad

Esta madrugada tres automóviles y dos conductores se vieron involucrados en un choque que incluyó un vuelco.

A pesar del fuerte impacto y las consecuencias materiales no hubo personas afectadas por heridas.

De acuerdo a la reconstrucción, el Volkswagen Gol Trend, afectado al servicio de remis, que circulaba por calle Sarmiento, chocó en la parte trasera a una Volkswagen Amarok que lo hacía por Vieytes, lo que le produjo a la camioneta el repentino cambio de sentido de circulación chocando a un Toyota Etios, estacionado sobre Vieytes sin ocupantes a bordo, volcando posteriormente.

Hasta el lugar arribó personal de la comisaría local, el SAME y la Guardia Urbana.

Los conductores, el del Gol, de 24 años y el de la pick up, de 50, ambos de General Villegas permanecieron en el lugar tras descartar lesiones. Cabe destacar que al no haberlas, la Policía no interviene, y lo hacen los seguros de partes.