Camioneta con vecinos de General Villegas protagonizó un accidente fatal en La Pampa

El fatal accidente de tránsito ocurrió durante las últimas horas del sábado en la Ruta Provincial 1 y dejó como saldo la muerte de una persona de 55 años y a una mujer internada en estado reservado. La información fue confirmada por el fiscal que investiga el accidente, Guillermo Komarofky.

El hecho vial se registró en el kilómetro 64 de la mencionada traza provincial, en el tramo de recta que se encuentra comprendido entre la planta de Residuos Sólidos Urbanos (RRU) y la conocida curva de Trebolares.

“El impacto se produjo cuando una Volkswagen Suran, que circulaba en sentido desde Intendente Alvear hacia General Pico, invadió el carril contrario por causas que aún se tratan de establecer”, precisó el fiscal Guillermo Komarofky a cargo del caso.

En la mano contraria transitaba una camioneta Ford F-100, ocupada por un hombre y una mujer, que se dirigía desde General Pico hacia la zona rural de General Villegas. Producto del violento choque frontal, los cuatro ocupantes de ambos rodados resultaron heridos y requirieron asistencia médica inmediata.

Los ocupantes del auto era un hombre de entre 55 y 56 años de edad, domiciliados en Intendente Alvear, la víctima fatal, y su acompañante una mujer que debió ser trasladada de urgencia y permanecía hasta anoche internada en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Acerca de los villeguenses, un hombre y una mujer, también atendidos en el hospital de General Pico, tras cumplir con los exámenes de rigor, recibieron el alta.