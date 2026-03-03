El Jardín de Infantes de Santa Regina no inició las clases por falta de docentes

Todos los servicios educativos del distrito de General Villegas dieron inicio hoy a sus clases regulares, salvo el Jardín de Infantes N° 912 de esa localidad.

Sus puertas permanecen cerradas porque, a pesar que la cantidad de docentes en el lugar es escasa, no hay docentes postuladas para trabajar allí, lo que deja a los alumnos, unos 12 aproximadamente, sin clases.

De acuerdo a consultas realizadas por Distrito Interior, ante el planteo de los padres que buscan una solución, autoridades educativas distritales indicaron que mañana miércoles el problema estaría resuelto, ya que hay docentes interesados en tomar el cargo.

Dada la cantidad de niños que concurren, inicialmente con una docente, con Dirección a cargo puede funcionar, luego se deberá designar también un preceptor.