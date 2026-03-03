Instalaron un faro en una de las veredas céntricas de General Villegas, su constructor tiene 16 años

Desde el fin de semana la calle Belgrano, entre Moreno y Alberti, vio modificada su fisonomía con la instalación de una escultura de chapa y hierro que se encuentra junto a la línea del arbolado público, junto al cordón de la vereda.

Se trata de un faro de algo más dedos metros que le fue encargado a un joven artesano de 16 años que viene dando muestras de su talento desde que era un niño; Gino Nonino aceptó con gusto el desafío que le pusieron por delante Silvia y Sandra Moreno, las hermanas que acaban de iniciar el 2 de marzo con un proyecto literario de talleres para niños, adolescentes y adultos, llamado El Faro.

El motivo del pedio es por demás de obvio.

A pesar de los pocos días que lleva allí, la estructura que combina con el ambiente es casi un clásico, entre la sorpresa gustosa que provoca, lo original de la idea y lo bien logrado que está. Hay quienes se detienen a observarlo en detalle y quienes optan por tomarse una foto en el lugar.

Sin dudas es algo que suma y pone de relieve lo que se logra cuando se unen la iniciativa con el talento, materias primas que en este caso se materializaron.