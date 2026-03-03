Un año que inició con grandes expectativas para el aero club de General Pinto (VIDEO)

El balizamiento fue reacondicionado, mejorado, y hoy está operativo y en mejores condiciones que en su inauguración, lo que permite continuar sin inconvenientes con vuelos nocturnos, especialmente los sanitarios, explicó Guillermo Puerari, el presidente de la institución.

También se refirió a la Escuela de Vuelo, la posibilidad de un festival aéreo este año que incluiría artesanos y otras atracciones en sus instalaciones, y el desembarco en el carnaval donde presentaron una carroza que tiene por objeto la concientización acerca de los incendios forestales.