General Villegas: la Municipalidad refuerza la prohibición de tránsito pesado en caminos rurales para proteger la red vial

La Municipalidad de General Villegas recuerda que, ante precipitaciones, rige la prohibición de circulación de camiones y maquinaria pesada en caminos rurales y calles urbanas, conforme a la Ordenanza Nº 6378. La medida busca evitar daños estructurales, garantizar la transitabilidad y preservar la conectividad de las localidades.

La restricción se activa automáticamente frente a precipitaciones que comprometan el estado de la red vial, suspendiendo la circulación de camiones y maquinaria pesada. El objetivo es prevenir el deterioro de los caminos de tierra, cuya estructura se vuelve altamente vulnerable cuando se encuentra saturada de agua.

Desde el área correspondiente se advierte que las lluvias intensas generan anegamientos y vuelven intransitables numerosos tramos rurales, afectando no solo la circulación general sino también el ingreso y egreso a las localidades del partido. En ese contexto, el tránsito pesado produce daños que luego demandan mayores recursos y tiempos de reparación.

Por ello, se recomienda evitar circular si no resulta estrictamente necesario, a fin de preservar el estado de los caminos y garantizar su rápida recuperación una vez mejoren las condiciones climáticas. Asimismo, se solicita a productores, transportistas y vecinos monitorear los partes oficiales emitidos por los canales municipales y respetar las disposiciones vigentes, a fin de evitar multas y sanciones.