Raquel es empleada de la clínica Modelo, se quebró trabajando, está sin cobertura en medio de la incertidumbre

Hace poco más de una semana, el jueves 19 de febrero, Raquel Alvarez cumplía con su trabajo en la clínica Modelo de General Villegas cuando por una caída se fracturó la rótula derecha. Al problema que significa una lesión de este tipo se le suma el drama en que se encuentra todo el personal, pero peor aún, no tiene cobertura médica, ni responde la ART.

Anoche Raquel recibió a Distrito Interior en su casa donde permanece prácticamente en reposo, luego que el jueves 26 fuera intervenida quirúrgicamente en el hospital municipal, por el Dr. Juan Benegas, el presidente del Directorio de la clínica, quien se hizo cargo dado el contexto.

Raquel es empleada del lugar hace 10 años, se desempeña en el sector lavadero, y fue allí donde sufrió una caída hacia adelante debido a que el piso estaba con agua. Esto le ocurre en medio de la incertidumbre y el desconcierto que provocan las últimas noticias.

Había conseguido un trabajo extra para para sobrellevar la situación económica que le provoca la falta de pago de su salario, el que iniciaba con el mes de marzo por la tarde para no superponerlo con la clínica, pero lo ocurrido es un impedimento.

Raquel no pierde la calma, pero no disimula su angustia.

Al ser consultada por la reacción de sus empleadores tras el accidente, cuenta que la Dra. Martina Flores fue quien la contactó al enterarse de lo sucedido, y sus compañeras. Del resto nadie. Confirma que se siente desprotegida y recuerda que cuando le solicitaron al personal una ayuda ante la crisis, ella fue una de las que no dudó y apoyó en todo lo que pudo.

«Al estar en esta situación parece que nadie te conoce, los médicos que están en la clínica, también están en el hospital», expresó, refiriéndose a que durante su internación en el hospital no hubo nadie que mostrara interés por ella.

Entre lo que le queda para que pueda iniciar la rehabilitación y ésta, transcurrirán no menos de dos o tres meses, en la medida que no surjan complicaciones.

«Que me pase este, ahora, como están las cosas», se pregunta e inmediatamente agrega «como continuar de acá en más, no se».

Lamentablemente su futuro inmediato, es preocupantemente incierto.