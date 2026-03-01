Alerta por tormenta para el lunes en una parte de nuestra zona

El Alerta Amarillo emitido hoy por el Servicio Meteorológico Nacional, abarca Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

La tormenta se anuncia para la tarde o noche de este lunes 2 de marzo.

Descripción del Alerta Amarillo

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.