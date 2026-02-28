Lluvia de madrugada en General Villegas

Para muchos resultó una sorpresa, ya sea porque los encontró en la madrugada, o al levantarse esta mañana el paisaje les mostró que horas antes precipitó en la ciudad cabecera.

El total de agua caída es de 10 milímetros (medición de balanza Alicia Inés). El cielo permanece cubierto, se esperan algunas lluvias aisladas en pequeñas cantidades, aunque la probabilidad es baja; no llovería hacia la noche.

En Elordi, la localidad más cercana a la ciudad cabecera cayeron apenas 2 milímetros.