General Villegas, esta mañana: chocó un auto estacionado y huyó del lugar

El Renault Megane, propiedad de Sergio Ruíz (Raca), se encontraba estacionado frente a su domicilio ubicado en la calle Juan José Paso y Alvear, cerca de la cancha del club Atlético.

A las 7:15 horas de este sábado, una persona que circulaba a bordo de un Renault 9 color blanco lo impactó de atrás, provocando los daños que están a la vista.

Lejos de quedarse y afrontar la situación, se fue del lugar.

«Solo alcanzamos a ver que eran un Renault 9 de color blanco», dijo el damnificado a Distrito Interior.

Tras dar aviso a la Policía, ésta informó que estaban detrás del rodado debido a que habría protagonizado otros hechos en las últimas horas.