Clubes del distrito de General Pinto recibieron material deportivo donado por una Fundación

Autoridades municipales entregaron a diferentes clubes del distrito material deportivo que fue donado para tal fin por la Fundación del Banco Provincia.

Se trata de importantes lotes que contienen pelotas, pecheras, conos y otros elementos esenciales para la práctica de diferentes deportes, que fueron gestionados ante el mencionado ente por el diputado pintense Alexis Guerrera, actual Presidente de la Cámara de Diputados.

El material que ya se encuentra en uso, está destinado a niños, adolescentes y adultos, que encuentran en los clubes uno de los pocos lugares para la práctica del deporte, teniendo también como fin una función social determinante; especialmente en comunidades pequeñas, pero activas.

Desde el Ejecutivo, que concretaron la entrega, destacaron el trabajo conjunto permanente con las instituciones a las que se acompaña y da respuesta en la medida de las posibilidades; camino que continuará siendo de ese modo, particularmente teniendo en cuenta la época del año en que el cambio de estación aumenta la actividad.