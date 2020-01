Campana se mueve rápido y estrecha vínculos con las nuevas autoridades provinciales

El Intendente Eduardo Campana junto a la Secretaria de Desarrollo Social Fabiana Martirene estuvieron presentes en la Casa de Gobierno en la firma del convenio “Argentina Contra el Hambre” entre el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof, junto a quienes se lo puede ver en las fotografías.

Si bien no ha habido expresión política alguna hasta el momento, Campana se está moviendo para acortar las distancias que pudieran existir con una provincia, en este caso, que tiene otro color al que él representa; más aún cuando la apertura de un espacio físico del Frente de Todos en General Villegas que articulará algunos programas nacionales y provinciales es inminente.

En su informe la Agencia NOVA publica que el primer mandatario villeguense manifestó su opinión sobre el convenio que firmó este jueves el gobernador bonaerense Axel Kicillof, para suscribirse al plan “Argentina contra el hambre” lanzado por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

Al respecto, dijo que “fueron muy claras las palabras del ministro Arroyo, y mucho más las de nuestro gobernador, asique lo recibimos con muchísimo agrado”.

En cuanto a la situación en la que se encuentra General Villegas, el intendente manifestó que “el municipio ya había destinado mayor cantidad de recursos y de fondos al desarrollo social, tenemos una asistencia importante para las familias más vulnerables. Estamos dentro del barrio con una Dirección y tenemos ayudas económicas en alquileres y tarifas, y también estamos ayudando con bolsas de comida”.

Por otro lado, Campana comentó: “Hicimos una reducción importante en la planta de funcionarios, de 12 Secretarías pasamos a 6, de 39 Direcciones que había ahora tenemos 16, y dos Subsecretarías. Achicamos el gasto del Estado, el personal que se retira o jubila si no es necesario no lo reponemos, y vamos en línea tratando de no incrementar tanto nuestras tasas. Controlado los gastos y siendo muy cuidadosos desde el punto administrativo, sin descuidar a nuestras familias”.

En referencia a aquellos habitantes que necesitan la tarjeta, el jefe comunal aclaró que “tenemos un censo municipal que los tiene registrados y relevados, asique sabemos bien a quiénes se la vamos a dirigir, y en ese sentido es una ventaja el hecho de no tener tantos habitantes como otras localidades”.

Por último, Campana remarcó la importancia de que nadie sufra padecimientos. “Los vecinos no deben pasar frío, no deben pasar hambre y tienen que tener la comodidades mínimas que debe haber en una casa. Contamos con soluciones habitacionales, y les llevamos ayuda al respecto. Tenemos que ser solidarios con nuestra gente”.

“Lo estamos viviendo con mucho gusto porque tenemos en nuestra comunidad familias en situación de vulnerabilidad. Que esto venga desde Nación y articule con la Provincia me parece una cosa extraordinaria. Y que baje a los municipios no solo del conurbano, sino también del interior, lo vemos de muy buena gana”, destacó Campana.

El Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que busca garantizar el derecho a la alimentación de la ciudadanía para acceder a una canasta que incluya lácteos, verduras, frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos incluye la entrega de la Tarjeta Alimentar a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Seguidamente participaron de la presentación del nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que vale destacar que el Municipio de General Villegas ya contaba con esa área dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y está coordinada por María Luz Holgado quien participó del acontecimiento.