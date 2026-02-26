Villa Sauze, otra de las localidades del distrito con nueva Delegada Municipal

Hace aproximadamente un mes, fue la localidad de Banderaló que estrenó nueva funcionaria en el cargo. En esta oportunidad lo hace desde ayer Villa Sauze.

Desde febrero del 2024 ocupaba ese cargo en Sauze Susana Páez, quien acaba de ser reemplazada por Carina Figlioli.

En la Delegación la noticia llegó, de sorpresa para la mayoría, el martes cuando se hizo presente la Secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, quien hizo el anuncio en nombre del Ejecutivo. Ayer miércoles, fue el primer día de esta vecina, oriunda de Sansinena, pero radicada desde hace años en la localidad del distrito de General Villegas, quien se encuentra vinculada al sector agropecuario, sin antecedentes en la función pública.

Por su parte Páez, regresó a su cargo de administrativa en el Estado local, en el pueblo.