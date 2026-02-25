Plan Fines en General Villegas: para poder concluir los estudios de primaria y secundaria (VIDEO)
Silvio Borgo, coordinador regional del Plan de estudios y Cristina Cumella, la coordinadora en el distrito de General Villegas, comentaron los detalles que se deben tener en cuenta a la hora de inscribirse para este año. Los estudios abarcan primaria y secundaria.
Se pueden inscribir desd elos 18 años en adelante, aunque están orientados principalmente a las personas mayores que por distintos motivos no han podido concluirlos oportunamente.
Por inscripciones:
Escuela Secundaria N° 1 (secundaria)
Escuela Secundaria N° 8 (secundaria)
Escuela Primaria de Adultos N° 701 (primaria)