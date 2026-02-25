Recuperaron un acoplado y baterías robados en Cañada Seca, vendidos en Bunge

El pasado 17 del corriente Pedro Chiesa, denunció que al arribar al establecimiento rural nombre, en Cañada Seca, constató que autores ignorados, previo violentar alambrado sustrajeron acoplado marca Helvética, modelo 1961, dos ejes, 5 metros de largo, rueda de auxilio, confeccionado casi en su totalidad de madera, con pintura de color gris con rojo, con franja lateral azul de 30 cms, cuatro cubiertas, lona color azul, y 6 baterías.

A raíz de averiguaciones realizadas por personal del CPR con colaboración del destacamento policial de Cañada Seca y declaraciones testimoniales recepcionadas, se logró determinar que el hecho había sido cometido por Carlos Báez, domiciliado en localidad de Cañada Seca, lográndose recuperar la totalidad de elementos sustraídos, los que se encontraban en poder de un comprador de buena fe en la Localidad de Emilio V. Bunge, procediéndose a la incautación del acoplado y las 6 baterías.

Para con Báez, se lo notificó de la formación de la causa, permaneciendo en libertad, de acuerdo a lo informado por el comisario Gustavo Aragundi, titular del CPR.