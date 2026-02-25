Cambio de funcionarios en el Gobierno de General Pinto

Trascendió en las últimas horas que se producirán en los próximos días, cambios en algunas áreas neurálgicas de la Gestión que ahora conduce el intendente Fernando Rodriguez.

Desde el inicio del mes de marzo, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá como nuevo referente a Maximiliano Martini en reemplazo del Ing. Ariel Yapur.

Martini viene desempeñándose en el área desde hace un largo tiempo, por lo tanto cuenta con el conocimiento necesario de la misma, su movimiento y necesidades que un sector d ela comunidad plantea, comentó la fuente a Distrito Interior.

Por su parte Yapur pasaría a desempeñarse en su lugar de base, con un área técnica a su cargo, sin embargo, trascendió que el profesional, renunciaría y ya no formaría parte de la planta municipal.

Anteriormente, otro de los movimientos significativos que tuvo el Estado local, fue el movimiento producido en la Secretaría de Asuntos Legales, ocupado hasta hace un tiempo por el abogado, Dr. Eduardo Maffía.

Al letrado lo reemplaza el abogado Matías Errecalde, quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad.

La novedad en este caso es que Errecalde pasó a estar al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Asuntos Legales, tras la unificación en ambas áreas.

Ante la consulta sobre los cambios y las estrategias que se persiguen o la razón que los motivaron, la respuesta fue que se trata exclusivamente de inyectarle oxígeno a la Gestión, siguiendo la línea iniciada tras la última elección general en la que la comunidad manifestó en las urnas su necesidad de un cambio, especialmente en los funcionarios, entre otros puntos que, aseguran, se están llevando a cabo.