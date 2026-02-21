Motociclista embistió a un niño y huyó dejándolo tirado en el piso, el menor se encuentra en el hospital

El lamentable episodio tuvo lugar esta tarde entre las 17:30 y las 18 horas en la calle Tacuarí, a metros de Quilmes en General Villegas.

El menor de 9 años circulaba en su bicicleta cuando un hombre mayor de edad lo llevó por delante con su moto provocando la caída del niño de manera violenta, huyendo del lugar.

Tirado, dolorido y con dificultades para respirar, de acuerdo a lo relatado por su papá a Distrito Interior, una cecina lo asistió y acompañó hasta su casa que se encuentra a unas tres cuadras del sitio donde ocurrió el incidente.

El rostro, brazo y espalda, son algunas de las partes del cuerpo en las que sufrió heridas.

De inmediato la familia lo trasladó hasta el hospital donde en este momento se encuentra siendo asistido y a al espera que le realicen un estudio con imágenes para evaluar posibles lesiones internas.

Dado lo reciente, los familiares aún no radicaron la denuncia, pero la indignación es tan grande como la preocupación. Se encuentran a la espera de imágenes de cámaras privadas y solicita cualquier dato que permita dar con quien actuó d emanera irresponsable dejando a la criatura a la buena de Dios.

Una vez que se determinen o descarten lesiones, se acercarán a la comisaría para denunciar lo sucedido.