Gastón Serrate, el camionero influencer, está en General Villegas

Maneja desde los ocho años y se volvió un influencer del transporte de cargas en un histórico 1114 que perteneció a su familia.

Gastón Serrate, camionero y creador de contenido, recorre rutas argentinas y documenta su labor diaria, poniendo en valor el trabajo logístico y el aporte del sector.

Hoy lo hace desde una unidad diferente, nueva, identificada con su nombre que no pasa desapercibida.

Esta mañana su camión amaneció estacionado en una calle de General Villegas, donde llegó, según trascendió, transportando los elementos de la comparsa Mari Mari, de Entre Ríos, que esta noche actúa en el Carnaval.

A su paso, mucha gente que lo sigue en redes, hicieron correr la voz y muchos decidían tomarse una fotografía frente al camión.