Columna de opinión: «Los de Berea» (VIDEO)

Con este título compartimos una nueva entrega del segmento Columna de Opinión, de la Iglesia Redil de Cristo de General Villegas, donde cada domingo por la noche se registra la palabra en el Auditorio de la calle Moreno al 1088.

En esta oportunidad el mensaje, basado en pasajes d ela Biblia, estuvo a cargo del Ministro Daniel Sáez, bajo el título Los de Berea. Como sucede cada semana, esta publicación tiene como fin el llegar a aquellas personas que se encuentren atravesando una situación que les proporciona preocupación o dolor; tal vez no sea el cambio que necesitan o la solución que pretenden, pero sin dudas, puede significar un punto de partida a un principio de solución; o más ambicioso y por cierto totalmente posible, el cambio.

Más allá del credo de quien acceda a esta prédica esta es una posibilidad de compartir un momento para reflexionar.