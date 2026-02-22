General Villegas: secuestraron una camioneta a conductor con 2, 97 de graduación alcohólica

La Policía de Seguridad Vial se encontraba realizando un operativo de control sobre la Ruta 33 esta tarde alrededor de las 19:30 horas, cuando al intentar detener a la pick up, una Chevrolet S 10, el conductor evadió a los efectivos dándose a la fuga por un camino vecinal.

A partir de esa situación se inició una persecución que contó con el apoyo del personal de Tránsito, logrando la interceptación en inmediaciones de La Lucila.

Como parte del protocolo en estos casos se le realizó el control de alcoholemia al conductor, procedente de Coronel Charlone, dando una graduación de alcohol en sangre de 2,97.

Se debe tener en cuenta que la tolerancia de alcohol en sangre es 0 en toda la provincia.

Como consecuencia se procedió a secuestrar el vehículo, labrar el Acto y permitir que ambos ocupantes se retiren.