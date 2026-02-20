El villeguense Roly Ullúa fue invitado por Marck Anthony a cantar en su recital de Las Vegas (VIDEO)

Lo que está viviendo el villeguense junto al resto de los integrantes de SAUDA es algo más que un sueño luego que lograran la atención del cantautor puertorriqueño.

Todo comenzó con la grabación de un video de entrecasa que la banda original de Mar del Plata grabó utilizando como base un fragmento de uno de los éxitos de Anthony.

Uno de los SAUDA, entre mates, comenta al resto, su idea de cantar con Marc Anthony, explicando cuál sería el método.

A partir de ello, el cuarteto vocal argentino disparó, con la calidad que los distingue, unas estrofas acapella, publicándolo luego en redes, arrobando al consagrado artista.

Pasado un tiempo, el propio Marc Anthony los contactó e iniciaron este vínculo que desencadenó en la invitación para que interpretaran alguna de sus canciones en su recital de Las Vegas, realizado el fin de semana pasado.

Por lo cercano a la fecha y teniendo en cuenta los tiempos del visado, lamentablemente no pudieron estar de manera presencial, pero si lo hicieron en forma virtual, con una producción realizada especialmente para la ocasión, que fue presentada por Marc, quien se refirió a los artistas entre los que se encuentra el de General Villegas, y proyectada en el escenario.

Una oportunidad de este calibre pocas veces se da en la vida, más aún en el maravilloso, pero tan difícil arte de la música, sin embargo la constancia mezclada con el talento permitió, redes sociales de por medio, derribar cualquier barrera (en realidad no existen tratándose de internet).

SAUDA no desentona con nadie, por el contrario, la música de sus voces, en temas propios o reversionados, como en este caso, los ubica en un plano de protagonismo que la humildad de los grandes, como en este caso, permitió aprovechar.