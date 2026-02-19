Florencia Sendón asumió como Coordinadora del Servicio Local en General Villegas

La abogada se desempeñaba desde hacía 18 años como vice directora del secundario del Instituto María Inmaculada, donde se encuentra con licencia sin goce de sueldo, hasta el ofrecimiento por parte del Ejecutivo municipal, que la consideró por su experiencia con adolescentes, y capacidad profesional, expresó ayer Valeria Iglesias en una entrevista en FM Peregrina (92.9) donde confirmó la noticia.

Florencia Sendón se hizo cargo días pasados en reemplazo de Jonathan Barroso que asumió como consejero escolar, sumándose al equipo que comanda Adriana Galliano, quien renunciara a su cargo de consejera escolar, reemplazando a Ximena Aliberti quien falleció en el mes de agosto.

Con el desembarco de esta letrada, especializada en Derecho Penal, la Dirección de Minoridad y Adolescencia consolida su equipo, iniciando un nuevo año en el que el papel de esta área es cada vez más importante y determinante debido a la problemática que socialmente afronta el distrito, para nada ajena a la del resto del país.