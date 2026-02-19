AMPLIAMOS: choque y vuelco en la R33 entre General Villegas y América

Esta tarde faltando 10 minutos para las 14 horas, los bomberos, personal de las policías Vial y Comunal y personal del SAME acudieron a un accidente ocurrido en la R33, a unos 10 kilómetros de nuestra ciudad.

Tal como mostramos en la transmisión en vivo desde el lugar, se trató de dos vehículos involucrados y dos personas que debieron recibir asistencia médica, sin que revistieran gravedad.

Ampliando la información, los ocupantes del auto, un hombre, el conductor, y aparentemente a fectado al servicio de remis, y una muer, que habría sido trasladada a un centro de salud por un tratamiento a Trenque Lauquen, ambos mayores de edad, regresaban a General Villegas.

En la misma dirección transitaba el camión cisterna con acoplado, el que fue impactado en el lateral trasero izquierdo por el auto, lo que provocó su vuelco.

Tras al menos dos tumbos el Volkswagen Poli quedó una parte sobre el asfalto y la otra en la banquina, la mujer permaneció en su interior hasta el retiro por parte de los bomberos que debieron utilizar herramientas neumáticas para expansión y corte, mientras que el hombre presentaba un corte pequeño y golpes en el rostro.

La mujer, que fue trasladada al hospital sufrió una fractura en uno de sus brazos, según lo que expresaron testigos en el lugar.

El chofer del camión, de Trenque Lauquen, expresó a Distrito Interior que vio por el espejo al auto acercarse y de repente lo vio engancharse en el guardabarro, saliendo despedido y dando vueltas por el aire, dando aviso de inmediato a la Policía.

El tránsito estuvo interrumpido por unos minutos hasta la evacuación de la paciente y el retiro de la unidad y restos de ésta que habían quedado esparcidos sobre la traza.