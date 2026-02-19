General Villegas: la estación de servicio YPF permanece cerrada por el paro

Desde las primeras horas del día la estación de servicio perteneciente a OPESSA, permanece cerrada en su atención al público dada la adhesión de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) al paro convocado por la Confederación General del Trabajo en oposición a la Ley de Reforma Laboral

El servicio podría continuar interrumpido durante toda la jornada, aunque en otras ocasiones similares lo ha estado hasta el mediodía. En ese sentido no ha habido confirmación alguna.

En el caso de las OPESSA y al igual que en las dependencias de YPF éstas garantizan las guardias mínimas y aseguran el abastecimiento de servicios de emergencia (bomberos, policía, ambulancias ,etc) que así lo requieran.