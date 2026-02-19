General Villegas será sede de un evento multitudinario de los testigos de Jehová

Los testigos de Jehová realizarán un importante evento en General Villegas que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero en el Salón de Usos Múltiples ubicado en el predio del Parque Municipal. El mismo iniciará a las 9:40 y se extenderá hasta las 15:55 horas.

Estas convenciones son parte de la historia de esta organización religiosa internacional que lleva realizándolas en todo el mundo desde 1897. El programa de estos eventos incluye discursos que enseñan lecciones prácticas de la Biblia. Además, se hacen entrevistas y escenificaciones que muestran cómo poner en práctica los principios bíblicos en la vida diaria.

Para este evento en Villegas, se espera una concurrencia de 1.000 personas provenientes de unas 16 localidades de la región. Decenas de voluntarios locales están colaborando durante los días previos en la preparación de las instalaciones para recibir a los visitantes.

Durante ese fin de semana se podrá ver a los asistentes visitando comercios, restaurantes y lugares de interés de la ciudad. A lo anterior se suma que la capacidad hotelera se ha visto colmada, lo que seguramente generará un impacto positivo en la economía local.

Los organizadores del evento, quienes dialogaron con Distrito Interior, manifestaron su agradecimiento a las autoridades municipales por la colaboración y apoyo a esta iniciativa. Aclaran que la entrada es libre y gratuita, no se hacen colectas y no es necesario ser testigo de Jehová para asistir.