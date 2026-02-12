Buenas noticias para la Escuela Agropecuaria: el nuevo colectivo ya viaja hacia General Villegas

El establecimiento educativo, a través de la cooperadora, con fondos propios, acaba de concretar la compra del colectivo, unidad fundamental para el traslado de los alumnos desde la ciudad hacia el establecimiento.

El flamante rodado que se encuentra camino a su nuevo destino es modelo 2017, se encuentra en muy buen estado, cuenta con 40 asientos, a los que se le agregaron 10 más.

La inversión fue de $ 60.000.000.

En la foto de se a César Julián, Jefe de Área de Producción y Alberto Viano, presidente de la cooperadora.