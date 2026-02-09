El poder de la gente: no convenció el Bahiano y Cultura se volcó por Valentina Marquez para el cierre del Carnaval

Tras haber anunciado al Bahiano, ex vocalista de Los Pericos, para el cierre del carnaval de General Villegas, finalmente, faltando unos dias se dio un golpe de timón, atento a lo que el público, en redes principalmente, manifestó.

Valentina Marqués, una de las voces jóvenes del cuarteto, y en franco ascenso, será la encargada de bajarle el telón a la mas popular de las fiestas en la tercera noche.

Claramente la gente quiere divertirse y evidentemente se le da lugar a esa pretensión.

Hasta el momento ese es el cambio más significativo de lo anunciado. Acerca de lo que la organización dispone para cada noche, se irá anunciando en la previa para mantener las expectativas altas.

Las entradas para la primera y segunda noche tendrán un costo de $ 4.000. La tercera y última, en que estará el número central, $ 10.000.