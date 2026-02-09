El pádel femenino ganó un importante lugar en la agenda de la Secretaría de Deportes
La competencia tuvo un alto nivel deportivo y culminó con la consagración de la dupla integrada por Aldana Elero y Ludmila Martínez, quienes se quedaron con el primer puesto tras demostrar solidez técnica, coordinación y trabajo en equipo a lo largo del certamen. El segundo lugar fue para la pareja conformada por Lorena Fragolini y Juliana Robledo, que también tuvo una destacada actuación.
El secretario de Deportes, Ezequiel Rodríguez, encabezó la entrega de premios a las ganadoras y finalistas, oportunidad en la que felicitó a las participantes y subrayó la importancia de continuar impulsando el deporte femenino como herramienta de inclusión y salud.