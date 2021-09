Gral. Villegas: «No entiendo por qué no pusieron la Lista de Santilli sabiendo desde el principio que es la ganadora» (VIDEO)

El exsenador por el Pro, Ricardo Zamperetti, hizo un fuerte cuestionamiento luego que Juntos decidiera jugar en las PASO solamente con la candidatura del radical Facundo Manes.

Sostuvo que en este caso los radicales y el resto que forman la coalición gobernante en Villegas se entusiasmaron demasiado con la figura de manes por el recambio que representa en política, pero considera que manes es un buen profesional, una persona con mucho futuro en la política pero en este momento no sirve para ganarle al kirchnerismo.

«Acá en realidad al que no entiendo y a medida que pasan los días me doy cuenta que involuciona es Campana. Así como hizo en la interna del 2019 con Alegre en la que iban con Macri en el plano nacional hasta la de él en la local y lo mismo la del rival, debería haber hecho lo mismo, para darle al elector de Villegas la posibilidad de elegir.

Para contrarrestar la falta de boletas de Santilli previo a la votación del domingo es que las recibió y con un grupo de personas desde el viernes se están repartiendo y entregando a quienes la solicitan; del mismo modo garantiza la presencia de éstas el domingo en la mayoría de las mesas.

Convencido que su candidato será el ganador y considerando que la gente que ha quedado en representación del Pro «no sirve para nada», volverá a militar para ganar en noviembre porque lo que está realmente en juego es un modelo de país, provincia y municipio y para cambiar el rumbo se debe ganar.

«Hoy gente que ha tenido la oportunidad, ha votado el presupuesto en contra hoy está encabezando una Lista, no es serios, es un cambalache», consideró.

«Para ello se debe ampliar el espacio convocando a gente joven, muchos de los cuales cree que al haber sido expulsado del comité, en el caso del radicalismo, hoy se encuentran formando y compitiendo desde otros espacios».

«Acá no hay 2023 si al 2021 no lo ganamos. Si en todo el país se hubiese tomado la determinación que se tomó en Villegas estaríamos en un pozo. En el 2023 que será la madre de todas las batallas donde tendremos que terminar con el kirchnerismo para siempre, tenemos que estar preparados, no lo podemos regalar», fueron algunas de las filosas consideraciones.

