General Villegas: Alerta Amarillo para este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta por tormenta, nivel Amarillo, para la madrugada o mañana de este lunes.
El comunicado, emitido a las 18:30 horas de este domingo expresa:
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
El Alerta abarca los distritos de General Villegas, Florentino Ameghino y América.