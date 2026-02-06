General Villegas: «Se escucharon disparos, está la Policía»

Esta noche alrededor de las 22:30 horas en la calle Berutti entre Rivadavia y Castelli se observa un integrante so movimiento policial.

Esto se da en el marco de los operativos que la Fuerza Pública lleva adelante desde esta tarde en distintos puntos de la ciudad.

Hace un momento, serían dos motociclistas, los que abandonaron una moto en la calle huyendo del lugar cuando fueron interceptados. Testigos en el lugar dijeron a Distrito Interior que oyeron al menos dos disparos de arma de fuego.

Con el correr de los minutos no se descartab que hayan sido producidos por los desconocidos.

En consecuencia, los efectivos policiales, que habrían aprehendido a uno de ellos, estarían en la búsqueda de una segunda persona y la pregunta arma.

Oficialmente se informó que los operativos existen y en este momento se está trabajando en una situacion desencadenada de dicho trabajo.